Oruam é confirmado em bloco do Carnaval de Salvador; saiba detalhes

Oruam estará no Carnaval de Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

O Carnaval deste ano de Salvador terá um bloco inédito no circuito Barra/Ondina. Trata-se do Bloco do Bruxo, que contará com, entre suas atrações, o cantor Oruam.

O trio, que vai desfilar em dois dias da folia, será liderado por Ronaldinho Gaúcho, que fará uma grande mistura musical ao lado de amigos.

Oruam, de 25 anos, tornou-se um dos maiores nomes do trap brasileiro e já emplacou diversos hits. Ele tem mais de 3 milhões de fãs no Instagram e seu hit recente, “Tropa do Oruam”, em parceria com Zé Felipe, tem sido destaque no verão.

O Bloco do Bruxo contará com Tierry como atração principal no sábado da folia. Já na segunda-feira de Carnaval, o "Pagode das Antigas" tomará conta do trio, com Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.