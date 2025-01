Bloco do Bruxo: Ronaldinho Gaúcho terá trio no Carnaval de Salvador

Ronaldinho Gaúcho terá bloco em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Carnaval de Salvador deste ano contará com uma atração inédita. Ronaldinho Gaúcho lançou nesta semana o Bloco Broder Loopi, que está sendo chamado de Bloco do Bruxo. Ele vai desfilar no circuito Barra/Ondina em dois dias, 1 e 3 de março.

Nas redes sociais, o bloco, que tem a liderança do ex-jogador de futebol, anunciou que terá o dia do "pagode das antigas", com as seguintes atrações na segunda-feira de Carnaval: Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.

Já no sábado da folia, Tierry será o responsável por comandar o evento, que também contará com o próprio Ronaldinho à frente do trio.

"Vai ser daquele jeito: alegria, música boa, muita resenha e todo mundo curtindo na mesma energia com o Ronaldinho e outros convidados especiais", afirma a página do bloco.