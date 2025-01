Ilê Aiyê divulga 15 finalistas para Deusa do Ébano; conheça os perfis - Foto: Divulgação

Foram anunciadas as 15 candidatas ao título de Deusa do Ébano 2025, que vão carregar o nome do Mais Belo dos Belos e disputar o posto de Rainha do Ilê Aiyê, no próximo dia 15 de fevereiro, durante a 44ª edição da Noite da Beleza.

A grande vencedora fará sua estreia oficial no Carnaval de Salvador e vai ser a grande estrela do Carnaval que comemora 50 anos do primeiro desfile do bloco afro mais antigo do país. São 15 mulheres, entre 19 e 35 anos, algumas na primeira, outras já na quinta vez concorrendo.

A Deusa do Ébano da 44ª edição vai liderar o Carnaval do Ilê Aiyê de 2025, quando o tema do bloco será “Kenya: Berço da Humanidade”.

CONHEÇA AS FINALISTAS

Adriane Silva e Silva

Idade: 19

Bairro: Liberdade, Salvador

Profissão: Administradora

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Porque representa minha história, minha ancestralidade, meus antepassados”.

Camila Cruz Silva

Idade: 33

Bairro: Subúrbio Ferroviário, Salvador

Profissão: Trabalha com estética afro

Trajetória no concurso: Concorre pela quarta vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Por representatividade, mostrar que a gente pode. É uma realização não só do meu sonho, mas da minha ancestralidade, é trazer toda essa história que minha mãe não conseguiu e que hoje eu estou conseguindo”.

Caroline Lopes dos Santos

Idade: 31

Bairro: Estudante de Pedagogia e auxiliar de classe

Profissão: Subúrbio Ferroviário, Plataforma, Salvador

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Porque a história do Ilê Aiyê é o que me representa, é o que eu vivo. Não tem como se falar da história sem vivência, e o Ilê traz essa minha vivência”.

Cecilia da Silva Santos

Idade: 34

Bairro: Consultora de imagem e personal stylist

Profissão: Garcia, Salvador

Trajetória no concurso: Concorre pela quinta vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Eu acredito que eu sou o símbolo dessa transformação da mulher negra na sociedade. O Ilê Aiyê me inspirou a defender os meus valores, defender a minha história em qualquer espaço que eu pudesse pisar”.

Isis Renata do Espírito Santo Dantas Nascimento

Idade: 29

Bairro: Engomadeira, Salvador

Profissão: Fisioterapeuta

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “É um ato político de transformação da nossa sociedade, empoderamento da mulher preta, afirmação da nossa cultura, da nossa identidade e a exaltação dessa beleza, além de reverenciar os nossos ancestrais”.

Ivana Muniz Paixão

Idade: 33

Bairro: Dançarina, afro-empreendedora e guia de turismo

Profissão: Lençóis, Chapada Diamantina

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “É importante levar esse título de Deusa do Ébano para o interior da Bahia, para que as mulheres e crianças acreditem na sua potência, força e beleza. Há muitos anos, o manto sagrado só fica aqui em Salvador, esse ano estou aqui pra levar para o interior da Bahia”.

Lorena Xavier Silveira Bispo

Idade: 22

Bairro: Dançarina, escritora e comunicadora

Profissão: Itapuã, Salvador

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “É um lugar de representatividade, onde eu trago a minha história. O Ilê é uma instituição de mecanismo social, político, cultural e artístico. Então, o meu compromisso enquanto Deusa do Ébano é dar continuidade e zelar por isso”.

Maria Victoria de Souza Conceição

Idade: 19

Bairro: Digital Influencer

Profissão: Federação, Salvador

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Para deixar a força, tanto para as outras mulheres negras quanto para aquelas que ainda virão a nascer, a história, e mostrar que o lugar da mulher preta é onde ela quiser fazendo o que ela quiser”.

Nayara Amanda Guimarães Temporal Costa

Idade: 33

Cidade: Recife, Pernambuco

Profissão: Dançarina e instrutora de Mat Pilates

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Pelo meu amor à dança, a essa dança da África que o Ilê traz. É muito difícil a gente falar do continente africano e o Ilê conta a história do continente africano, e eu me identifico muito com isso”.

Rafaela Rosa Silva Oliveira

Idade: 29

Bairro: Barra, Salvador / Nascida e criada na comunidade da Roça da Sabina

Profissão: Pedagoga

Trajetória no concurso: Concorre pela quarta vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Porque além de ser uma representação, não só pra mim, mas para minha comunidade, trazendo a representação não só da dança, não é só um concurso estético. Ele é político”.

Stephanie Ingrid Silva Souza de Deus

Idade: 23

Bairro: Santa Cruz, Salvador

Profissão: Artista e educadora

Trajetória no concurso: Concorre pela segunda vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Eu já me vejo nesse lugar de destaque, de fala. Para além da dança, eu quero inspirar e representar mulheres e crianças negras a também se verem neste lugar”.

Tainã Santana Vieira

Idade: 31

Bairro: Lapinha, Salvador

Profissão: Psicóloga

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Eu tenho uma filha de cinco anos, então é muito mais por essa questão de representatividade pessoal, dentro de casa. Essa construção enquanto criança negra, para quando crescer, se reconhecer enquanto mulher negra”.

Thuane Vitória Pereira Santana

Idade: 27

Bairro: Cuidadora de idosos

Profissão: Fazenda Grande do Retiro, Salvador

Trajetória no concurso: Concorre pela terceira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Para mim é um resgate ancestral, uma realização do sonho em memória da minha mãe, e das minhas filhas hoje. É me impor perante a sociedade, esse título traz para a gente esse empoderamento enquanto mulher preta”.

Wania Souza de Lima dos Santos

Idade: 35

Bairro: Cidade Nova, Salvador

Profissão: Educadora social em dança e pedagoga em formação

Trajetória no concurso: Concorre primeira pela vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Tem uma frase que Vovô [do Ilê] citou muito, que era ‘vão fazer você lembrar que você é preto da pior forma possível’ e eu senti isso na pele. Não é isso que eu quero para mim, para minha filha e para as crianças que eu ensino enquanto artista e educadora”.

Yasmin Maria Santos da Silva

Idade: 19

Bairro: Itapuã

Profissão: Vendedora de veículos

Trajetória no concurso: Concorre pela primeira vez

Por quê quer ser Deusa do Ébano: “Tem uma representatividade muito grande na minha família. É expressar a minha voz negra para que outras mulheres acreditem que elas têm um lugar no mundo”.