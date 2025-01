Vai curtir a praia? Confira 5 dicas para cuidar da saúde

Praia do Porto da Barra, em Salvador - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O verão é uma temporada ideal para aproveitar o sol, o mar, a areia e colocar o bronzeado em dia. Nesse período, algumas pessoas acabam levando um estilo de vida mais desregrado, sem se preocupar com a alimentação, o consumo adequado de água e até mesmo com o uso do protetor solar.

A exposição excessiva ao sol e à água salgada pode prejudicar a saúde, causando desde queimaduras solares até desidratação e problemas na pele. Para garantir que os dias de descanso e diversão na praia não resultem em consequências indesejadas, o Portal A TARDE preparou algumas dicas de como curtir a estação de maneira saudável e segura à beira-mar.

Confira 5 dicas para aproveitar o verão sem colocar a saúde em risco:

1. Proteção Solar

Nada de negligênciar o protetor solar! Mesmo em dias nublados, a radiação UV pode prejudicar a pele. Para um verão seguro, aplique o protetor solar generosamente antes de sair de casa, cobrindo todas as áreas expostas do corpo. Reaplique o produto a cada duas horas ou sempre após nadar ou suar. Escolha um protetor com FPS adequado ao seu tipo de pele, sendo 30 ou superior o recomendado para a maioria das pessoas.

Além do protetor solar, chapéus, óculos de sol e roupas com proteção UV são aliados importantes. Tente evitar a exposição solar direta entre as 10h e 16h, quando os raios ultravioleta são mais intensos.

>> “É importante tornar o uso do filtro solar um hábito”, diz dermatologista

2. Hidratação

O calor pode levar à desidratação, especialmente quando combinamos com a atividade física na praia.Os sintomas da desidratação incluem sede, boca seca e redução da sudorese, da elasticidade da pele e da produção de urina.

Durante a diversão, lembre-se de beber água regularmente, mesmo que não sinta sede. Evite bebidas alcoólicas e refrigerantes que possam desidratar ainda mais o corpo. Água de coco, sucos naturais e até frutas frescas (como melancia e abacaxi) são ótimos aliados para fornecer líquidos e minerais essenciais.

3. Cuidados com a pele e o cabelo

A exposição ao sal do mar, ao cloro das piscinas e ao sol forte pode ressecar a pele e os cabelos. Após cada mergulho, procure enxaguar-se com água doce para remover o sal da pele e do cabelo. Utilize hidratantes leves para manter a umidade da pele, especialmente após a exposição ao sol, e não se esqueça de hidratar os fios com produtos adequados para o seu tipo de cabelo.

Se você tem pele sensível ou propensa a queimaduras, prefira roupas de banho com proteção UV ou longas para proteger o corpo da exposição contínua ao sol.

4. Alimentação leve e nutritiva

O calor pede refeições mais leves e refrescantes. Invista em pratos simples, como saladas, frutas e grelhados. Evite alimentos pesados ​​e gordurosos, que podem causar desconforto, especialmente se consumidos durante ou calor intenso. Barrinhas de cereais, frutas como banana e maçã, ou castanhas são ótimas opções para lanches rápidos e saudáveis.

5. Exercícios moderados

Praticar atividades físicas na praia é uma excelente maneira de se manter ativo e aproveitar o ambiente natural. Caminhadas pela areia, alongamentos e esportes aquáticos, como o stand-up paddle, são opções divertidas que trabalham o corpo sem exageros. Evite atividades muito intensas durante o pico de calor e prefira horários mais frescos, como o início da manhã ou o final da tarde. O calor e a umidade podem aumentar a sensação de cansaço, por isso, faça pausas, hidrate-se e relaxe quando necessário.