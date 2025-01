EVA completa 45 anos em 2025, mas Pezzoni garante: "Foco na Axé Music"

Felipe Pezzoni falou sobre comemoração - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A Tarde

As comemorações em torno dos 40 anos da Axé Music vão embalar artistas e foliões durante o Carnaval de Salvador em 2025, mas o EVA também tem motivos para celebrar.

Fundado em 1980, ainda como um bloco de carnaval, o EVA virou tradição e neste ano completa 45 anos de muita história. O vocalista Felipe Pezzoni, no entanto, enfatizou que, durante o carnaval o principal foco será a Axé Music.

"A gente entendeu que não dá para ofuscar os 40 anos da Axé Music, acho que é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, as comemorações dos 45 anos vão acontecer ao longo de 2025, porque merece", disse ao Portal A TARDE.

Ainda sem confirmar planos ou projeto, o cantor revelou que pensa em trazer artistas que passaram pela banda ao longo dos anos, mas que durante o Carnaval fica inviável por conta do conflito de datas.

"Seria maravilhoso ter alguns cantores que já fizeram parte do EVA comigo no carnaval, mas a gente entende também que é uma data muito concorrida, então cada um está no seu corre, fazendo show, é um período muito desgastante para todo mundo, mas o foco desse carnaval é justamente celebrar os 40 anos da Axé Music", contou.

Em apresentação especial no dia de Senhor do Bonfim, no evento Viva Bonfim, em Salvador, Pezzoni vive a expectativa do lançamento da nova música da banda, intitulada 'Pula Alto' que é uma aposta para o Carnaval e já tem boa repercussão durante os shows.

Banda EVA comandou show em Salvador | Foto: Lincoln Oriaj

"Lançar a música com essa energia, já sentindo esse cheirinho de carnaval, é mais especial ainda e é um bom presságio para a música. A gente vai lançar oficialmente nesta sexta-feira, à meia-noite", afirmou o vocalista.

"A gente tem testado ela em alguns shows e é impressionante a reação do público com ela. Estou muito otimista com essa canção e pode ter certeza que vai ser um grande presente para o carnaval, para o nosso bloco, principalmente num ano tão especial como esse", complementou.