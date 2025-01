Oruam é eleito cantor mais 'charmoso' de 2024

Oruam - Foto: Reprodução

O rapper Oruam, um dos mais famosos atualmente no Brasil, foi eleito o cantor mais charmoso de 2024 em uma votação realizada pela internet, revelou o jornalista Luiz Bacci.

Filho do traficante Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, o cantor de 25 anos nasceu na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Com 3 milhões de seguidores no Instagram, ele é o autor de hits como "Tropa do Oruam" e "Terra Prometida".

Em 2023, o rapper enfrentou uma polêmica após a abertura de um inquérito pela polícia do Rio de Janeiro para investigar a suposta receptação de um carro usado no clipe da música “Filho do Dono”, uma colaboração com MC Cabelinho.