Oruam volta a pedir liberdade para o pai, o traficante Marcinho VP | A TARDE

O cantor Oruam voltou a polemizar ao falar do seu pai, o traficante Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho. O artista usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (2), para celebrar o aniversário do pai e para pedir a liberdade dele.

"Feliz aniversário PAI, quem te conhece sabe o tamanho do seu coração, a mídia vai fazer de tudo pra passar você como um Monstro mas só quem te conhece sabe que seu coração e do tamanho do mundo e meu propósito como filho é defender minha família. Solta meu coroa sue juiz", escreveu Oruam.

Homenagem

Durante o Lollapalooza deste ano, o cantor subiu ao palco, durante o show de TZ da Coronel, vestindo uma camisa estampada com a foto do pai com a escrita “liberdade”. A situação viralizou na internet e dividiu opiniões.