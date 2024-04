Oruam após homenagem a Marcinho VP: "Reivindicar condições melhores" | A TARDE

Após a repercussão da homenagem que fez ao pai, o rapper Oruam usou suas redes sociais para mandar um recado ao público. Filho de Marcinho VP, apontado como líder máximo do Comando Vermelho, ele foi criticado por se apresentar no Lollapalooza com uma camisa com a foto do pai pedindo liberdade.

Marcinho está preso no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR) desde 2006, por tráfico de drogas.

Ele compartilhou uma foto da camisa que usou no festival de música, citou o verso bíblico sobre honrar pai e mãe e afirmou que precisava conversar com os seguidores.

"Meu pai foi preso com 20 anos, quase 30 anos atrás. Há mais de 15 anos, vive trancado numa cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, vê-lo uma vez por mês, por poucas horas, e através de um vidro, sem nenhum contato físico", iniciou.

Ele seguiu, afirmando que teve pouco contato com o pai e não conseguiu viver coisas simples com ele.

"Minha vida é assim desde que sou uma criança. Não tenho uma foto sequer com meu pai, e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai".

Oruam pontuou que a cadeia deveria ser um instrumento de ressocialização, não de tortura.

"Meu pai errou, mas está pagando pelos seus erros e com sobra. Só queria que pudesse cumprir uma pena digna e saísse de cabeça erguida. Que quando chegue sua hora, você possa ter sua liberdade! E que o estado realmente deixe você vir como é de direito".

Por fim, ele se declarou ao pai.

"Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade. Te amo, pai. O maior sonho da nossa família é ter você com nós (sic). Estamos ansiosos pra que você veja o futuro novo que estamos construindo e mostre que todo mundo merece uma segunda chance. Parem de tirar meu direito de filho de amar meu pai e honrar ele".