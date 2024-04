Atração do Lollapalooza, rapper homenageia líder do Comando Vermelho | A TARDE

O rapper Oruam causou polêmica durante sua apresentação no Lollapalooza neste domingo, 24. Ele subiu ao palco com uma camisa com a foto do pai, Marcinho VP, apontado como líder máximo do Comando Vermelho.

Abaixo da imagem, a palavra 'Liberdade'. Marcinho está preso no presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR) desde 2006, por tráfico de drogas.

O rapper se apresentou no palco Perry’s by Johnnie Walker ao lado de TZ da Coronel.

Em dezembro de 2023, ele publicou que fez uma tatuagem com o rosto do pai no peito. Na barriga, o rapper também tatuou o rosto do seu "tio" Elias Maluco, o homem condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e que foi encontrado morto em sua cela em 2020.