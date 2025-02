Ronaldinho volta para o Carnaval de Salvador após confusão em festa

Ronaldinho Gaúcho terá trio em carnaval - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Ronaldinho Gaúcho nunca escondeu que é um amante do Carnaval e voltará para a festa. Em Salvador, há pouco mais de 10 anos, o ex-jogador teve a experiência de ser dono de um camarote, mas enfrentou muitos problemas, quase não conseguiu fazer o espaço funcionar e desistiu do negócio nos outros anos.

O caso aconteceu em 2014, quando o famoso montou um camarote, em Ondina, com o seu nome para aproveitar a festa e receber convidados na cidade. Na quinta-feira de Carnaval, o espaço foi proibido de ser aberto pela falta de pagamento das taxas devidas para a instalação e exploração da atividade.

O embargo, na ocasião, foi feito por fiscais da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), que liberou o espaço no dia seguinte. Na época, o camarote de Ronaldinho estava devendo R$ 108.960,66.

Depois da liberação, o famoso recebeu no espaço convidados como Zezé de Camargo e Daniel, Paula Fernandes, Maria Rita, Maria Gadú, Tony Ferreira, Juliana Paes, Cauã Reymond e o goleiro Júlio César.

Carnaval de 2025 com trio

Para este ano, Ronaldinho decidiu ir para a rua. Ele comandará, ao lado de amigos, o Bloco do Bruxo, que desfilará em dois dias no circuito Barra/Ondina.

No primeiro dia, no sábado da folia, o ex-jogador contará com Tierry no comando. Já na segunda-feira do Carnaval, Ronaldinho receberá cantores para fazer um "Pagode das Antigas".

O bloco tem como embaixador o ex-jogador Edilson Capetinha. Os abadás para os interessados saem inicialmente por R$ 250 cada desfile no primeiro lote, que vai até 1º de fevereiro. As vendas são realizadas pela plataforma Loopi Club.