Oruam fora do Carnaval: SSP fala sobre filho de traficante em Salvador

O trapper Oruam não estará mais no Bloco Bruxo, com Broder Loopi foi apelidado, no Carnaval de Salvador. Pouco antes da apresentação ser cancelada, o Portal A TARDE questionou ao Secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) sobre a presença do artista para o festejo.

Em coletiva de imprensa, Marcelo Werner afirmou que a operação montada pelo estado possui uma equipe e um esquema perfeitamente preparados para receber qualquer cantor ou grupo musical.

"A Operação Carnaval, assim como em qualquer grande evento, começa quando termina o ano anterior. [...] Sempre buscando inovar, entender o que é que pode ser melhorado e, lógico, acompanhando nesse período todo e qualquer tipo de evento que pode, sim, influenciar o Carnaval", afirmou.

O secretário ainda explicou: "Não seria diferente em relação a eventual informação de pessoa, ou de atração, ou de mudança de percurso. Tudo isso é monitorado diuturnamente pela Secretaria do Estado, mas em especial pela Segurança Pública, para a gente poder repercutir como isso poderia ter algum efeito na nossa festa".

Por fim, Werner garantiu que a SSP trabalha acompanhando "os eventos, todas as circunstâncias, inclusive de outras grandes atrações que confirmaram, ou que virão a ser confirmadas para os grandes eventos aqui".

Oruam estaria em trio com Ronaldinho

De acordo com a apuração feita pelo Portal A TARDE, o rapper era aguardado no bloco que sairá em dois dias da folia: sábado, 1º, e na segunda-feira, 3, no circuito Barra-Ondina.

Nesta quarta-feira, 22, os responsáveis pelo bloco confirmaram o cancelamento da participação de Oruam. Em um cartaz, a organização alegou que o motivo do cancelamento foi uma “incompatibilidade na agenda”.

No entanto, há rumores de que as polêmicas dele podem ter provocado a situação. Oruam é filho do traficante Marcinho VP, criminoso apontado como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho (CV), e foi duramente criticado pela população que vai pular o Carnaval na capital baiana.