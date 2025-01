“Eu sou do Axé Music”, diz Léo Santana ao avaliar o gênero

Léo lançou recentemente o álbum ‘Tem PaGGoreiro Aí’ - Foto: Divulgação

Um dos principais nomes do pagodão baiano da atualidade, Léo Santana comentou sobre a relação do gênero com o Axé Music. Segundo o cantor, que arrastou um multidão para mais uma edição do Baile da Santinha, que aconteceu no Wet Salvador, nessa sexta-feira, 10, ambos estão entrelaçados.

“O pagodão está entrelaçado com o Axé Music. Em vários lugares fora da Bahia, a gente [do pagodão] é chamado de Axé, por mais que sejamos do pagodão. As pessoas daqui já sabem, mas no sudeste e sul, por exemplo, é o ‘axé do Léo Santana, axé do Harmonia, o Axé do Psirico, o axé do Parangolé’”, disse o artista.

Léo, que lançou recentemente o álbum ‘Tem PaGGoreiro Aí’, que conta com releituras de clássicos do pagodão baiano, pontuou que sempre homenageia o axé em seus shows. “Faço os meus shows com releituras de Moraes Moreira, como ‘Chame Gente’, que já não deixa de ser uma homenagem eterna, desde sempre”, disse.

Léo Santana completou: “Eu sou do Axé Music. É um gênero que de fato despontou para o Brasil, e é da nossa Bahia. Eu me sinto honrado por fazer parte de todo esse ciclo. Importante demais para mim”.