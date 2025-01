Fãs de Léo Santana ignoram chuva e curtem o Baile da Santinha

Público do Baile da Santinha precisou se proteger da chuva - Foto: Giulia Gazar | AG. A TARDE

A chuva não impediu o público de curtir o Baile da Santinha, comandado por Léo Santana, na noite desta sexta-feira, 10, no Wet'n Wild, na Avenida Paralela, em Salvador. Apesar do temporal, os fãs se adaptaram para aproveitar a festa.

Leia Mais:

>>> Geraldo Júnior é coordenador do Carnaval 2025

>>> Baile da Santinha: ambulantes torcem por fim da chuva e muitas vendas

>>> VÍDEO: Filha de Lore Improta chama a atenção e encanta com dança

Mãe e filha, Vânia Souza e Manu Gomes já vieram para o evento em outros anos, mas nunca tinham visto uma chuva tão forte. "Esse é o primeiro baile debaixo de chuva. Eu não sabia que estaria chovendo tanto. Viemos na esperança de que iria passar, mas como o ingresso já estava comprado, vamos aproveitar", relatou a matriarca, determinada a não deixar a água estragar a noite.

Manu Gomes contou que saiu de casa acreditando que a chuva daria uma trégua, mas não foi o que aconteceu. "Eu já sabia, mas como a gente conhece o tempo de Salvador, sempre ficamos com aquela esperança de que, a qualquer momento, o tempo vai melhorar."

Público do Baile da Santinha precisou se proteger da chuva | Foto: Giulia Gazar | AG. A TARDE

Já Thalia Reis e Juan Reis de Jesus, equipados com capas de chuva, confessaram que o aguaceiro atrapalhou a festa deles. "Achei desnecessária essa chuva. Era pra cancelar, né? Pra outra data, porque, infelizmente, chovendo não dá pra curtir direito, entendeu? E, infelizmente, a gente tem que vir, né? Se não fosse o dinheiro do ingresso, claro, eu estaria na minha casa, dormindo de boa, deitadinha na minha cama, sem passar esse sufoco todo," desabafou Thalia.

Juan, por sua vez, tentou manter o otimismo em meio a forte chuva. "É meio difícil, mas acho que vamos tentar nos divertir da melhor forma possível."

Público do Baile da Santinha precisou se proteger da chuva | Foto: Giulia Gazar | AG. A TARDE

Por outro lado, a chuva não foi suficiente para abalar a animação de duas fãs que chegaram preparadas com capas de chuva e até toucas para proteger o cabelo. "Tava chovendo demais antes de sair de casa. Eu disse: vou me preparar logo e botar minha touca, porque hoje não é o Baile da Santinha, hoje é a Chuva da Santinha, viu?", declarou uma delas, que garantiu curtir todas as atrações do evento até amanhecer.