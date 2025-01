Geraldo Júnior é coordenador do Carnaval 2025

Geraldo Jr. participou da cerimônia nesta sexta - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta sexta-feira, 10, o vice-governador Geraldo Jr. (MDB) como coordenador do Carnaval da Bahia pelo terceiro ano consecutivo. O anúncio foi feito durante o lançamento do Verão Axé 40, que homenageia os 40 anos do Axé Music.

Na oportunidade, o emedebista agradeceu a recondução do cargo e a confiança do petista em seu trabalho.

“Agradeço ao governador pela confiança em trabalhar ao seu lado e coordenar a maior festa de rua do planeta, ressaltando que a Bahia é o destino de visitação mais procurado do Nordeste e um dos maiores do Brasil”, disse Geraldo Júnior.

Na oportunidade, o novo coordenador do carnaval lembrou que a Bahia é um canal de entrada com os voos regionais, nacionais e internacionais.

"A Bahia é o polo industrial do carnaval, uma oportunidade de movimentar a economia local, que gera a visitação de nove milhões de turistas, gerando empregos e renda", concluiu Geraldo.

A apresentação do 'Verão Axé Music 40', reuniu ações promovidas pelo Governo do Estado para baianos e turistas, durante o verão, na capital baiana, com programação diversificada que abrange áreas como turismo, cultura, segurança, esporte, trabalho e direitos humanos.