Afrocidade vai virar bloco afro? Vocalista define desejo como “missão”

A big band Afrocidade surgiu em 2011 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A big band Afrocidade surgiu em 2011, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador, e conquistou uma legião de fãs na Bahia, e também no Brasil. Foi nas aulas de percussão ministradas pelo diretor musical Eric Mazzone que nasceu o grupo e, segundo o artista, o desejo de torná-lo um bloco afro. Em entrevista ao Portal A TARDE, Mazzone, que também é vocalista, comentou sobre essa vontade.

“A gente vem acompanhando os blocos afro desde quando começamos a pesquisar sobre a música afro-baiana, sobre a diáspora africana. Não só a música como a dança, a moda e a educação. Os blocos afro conseguiram juntar tudo isso e dialogar com as comunidades de uma forma muito verdadeira e fazer com que o resultado disso fosse potencializado durante todo o ano nas ações que acontecem tanto na sede do bloco como no carnaval”, disse diretor, antes de subir no palco ao lado dos outros integrantes para fazer uma participação especial no 'O Molho: O Ensaio do Maridão', do pagodeiro O Kanalha.

Mazzone pontuou que os blocos afro “são referência para o mundo todo, de como se desenvolver através da música, da arte, da moda, da dança e como potencializar isso através desse movimento artístico”.

O Afrocidade com certeza vai se tornar um bloco afro, essa é a nossa missão. Eric Mazzone - produtor musical e vocalista do Afrocidade

Na oportunidade, o artista abordou a importância de entender como dialogar com as tecnologias que estão surgindo. “A gente é de periferia e entende a importância tanto do tambor, dessa tecnologia raiz, como do tambor digital também, que é o beat que está rolando. A gente precisa encontrar um mecanismo de fazer essa engrenagem funcionar”, ressaltou.

Suporte para os blocos afro

Segundo Eric Mazzone, os blocos afro de Salvador e de toda a Bahia precisam ter muito mais suporte. “A gente vem acompanhando, recentemente teve o ressurgimento do bloco 'Os Negões'. e a Luma [Nascimento], que é filha de um dos diretores, está sendo diretora de um dos nossos clipes. Então, nós temos uma relação”, afirmou.

O Afrocidade realizou o conhecido ‘Afrobaile’ no dia 8 de novembro de 2024, sede do bloco afro Ilê Aiyê, localizado no bairro do Curuzu. Uma experiência que o grupo classificou como “fantástica”.

“A gente se sentiu super integrado com o espaço. Entendemos que esse é o melhor caminho a seguir, é o caminho que a gente deve seguir, não só como banda, mas também como um futuro projeto que dialoga com Camaçari, Salvador e toda a Bahia”, completou Eric.