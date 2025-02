Para reduzir preço do alimentos, Lula vai se reunir com atacadistas

Lula em horta na Granja do Torto - Foto: Reprodução / Instagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que deve se reunir nos próximos dias com atacadistas e produtores para discutir soluções para baratear os preços dos alimentos no Brasil.

Na avaliação do mandatário, a alta no valor dos produtos se dá por conta do aumento da demanda, a alta do dólar e questões climáticas. A fala de Lula foi feita em um vídeo gravado e publicado pela primeira-dama, Janja da Silva, neste domingo, 26, em uma horta na Granja do Torto, uma das residências oficiais em Brasília (DF).

“Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata, de acordo com o seu poder de compra”, declarou o presidente.

Na última sexta-feira, 24, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou o tabelamento de preços para forçar a queda nos valores dos alimentos. O preço dos alimentos puxou a alta na inflação de 2024, que fechou o ano em 4,83% – acima da meta projetada pela equipe econômica do governo.