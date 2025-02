Rui vira alvo da oposição após fala sobre laranja e rende memes na web

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre o assunto na última sexta-feira, 24 - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, sugeriu que os brasileiros trocassem a laranja por outra fruta mais barata em meio ao alto custo dos produtos no país. As declarações do ex-governador da Bahia caíram nas graças do público e gerou uma série de memes nas redes sociais, principalmente dos membros da oposição.

“O preço internacional está tão caro quanto aqui. O que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta”, disse Rui.

Leia também

>> "Baixar alíquotas para que o alimento chegue mais barato”, afirma Rui Costa

>>Lula pede por novo "Plano Safra" para diminuir o preço dos alimentos

>>Rui Costa é ventilado como sucessor de Lula, diz revista britânica

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou uma imagem animada do pinóquio de um homem, parecido com o presidente Lula (PT).

“Governo lula: laranja tá cara, troca por outra fruta!; picanha tá cara, troca por ovo!; cerveja tá cara, bebe água da pia! Moral da história: nunca mais acredite no filho do Geppetto!”, escreveu o filho do ex-presidente.

Governo lula:

- laranja tá cara, troca por outra fruta!

- picanha tá cara, troca por ovo!

- cerveja tá cara, bebe água da pia!



Moral da história: nunca mais acredite no filho do Geppetto! pic.twitter.com/fEHih9izlL — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 24, 2025

O Brasil é considerado o maior produtor mundial de laranja, com cerca de 34,0% da produção global, conforme dados do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). O país também é o maior fornecedor do suco da fruta, sendo 75% vendido ao mercado global.

Veja memes