Rui Costa é ventilado como sucessor de Lula, diz revista britânica

Rui Costa e o presidente Lula (PT) - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi aventado como possível sucessor do presidente Lula (PT) nas próximas eleições, que serão disputadas em outubro de 2026.

O nome do ex-governador da Bahia foi colocado como uma das opções da linha sucessória do mandatário, de acordo com a publicação da revista britânica The Economist.

Isso porque dentro da cúpula do governo, segundo o periódico, existe a possibilidade do petista não disputar à reeleição, caso a sua saúde esteja fragilizada, após a sua cirurgia na cabeça, em dezembro.

Além de Rui, também tiveram os nomes ventilados para a função o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Educação, Camilo Santana. O baiano, por sua vez, esbarra no desconhecimento nacional de seu nome.

Já Haddad é apontado como uma opção pragmática, mas sua abordagem fiscal rigorosa e seu perfil acadêmico o tornam "pouco atrativo" para a base petista.

O The Economist também cita os ex-candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol) e Tabata Amaral (PSB) como opções para a linha sucessória de Lula.