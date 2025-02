Lula não descarta sacrificar PT em reforma ministerial

Lula pode tirar espaços do PT em reforma ministerial - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem descartado a possibilidade de tirar espaços hoje sob a coordenação do PT na reforma ministerial prevista para acontecer nas próximas semanas.

Leia mais

>> Lula celebra indicações de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar: "orgulho"

>> Deputado petista vê risco de derrota sem Lula em 2026

>> Haddad ressalta que Pé-de-Meia não vai ser interrompido

Segundo Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles, Lula teria conversado com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, na última semana, sobre os pontos em que deve mexer dentro do governo. A primeira mudança ocorreu com a chegada de Sidônio Palmeira para o Ministério da Secretaria de Comunicação (Secom).

O Palácio do Planalto pretende acomodar e aumentar o espaço de siglas aliadas, já pensando nas eleições de 2026. Caso seja candidato à reeleição, Lula pretende assegurar o apoio de partidos como o PSD e União Brasil.