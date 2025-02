Rui Costa nega medidas radicais para conter preço dos alimentos

Rui Costa ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), negou, nesta sexta-feira, 24, que o governo federal irá adotar medidas consideradas radicais para conseguir controlar a alta do preço dos alimentos.

Rui afirmou que o Planalto tem estudado maneiras para atingir o barateamento dos preços, mas disse que não haverá qualquer intervenção ou "fiscal do Lula", para garantir que não haverá aumento nos valores.

"Não terá subsídio, supermercado estatal, fiscal do Lula nem alimento sendo vendido fora do prazo de validade”, afirmou o ministro.

O chefe da Casal Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também adiantou que o Planalto fará novas reuniões para encontrar soluções acerca do tema.

“Vamos fazer algumas reuniões para buscar um conjunto de intervenções para o barateamento dos alimentos. No final ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados com a mesma pauta. A rede sugeriu algumas medidas e vamos implementá-las agora no primeiro bimestre”, explicou à imprensa.