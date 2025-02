Empreendedores negros podem pegar empréstimo de até R$ 50 mil

Ação acontece no Salvador Norte Shopping, no Espaço Cidadania - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Empreendedores negros contam, até esta sexta-feira, 24, com uma importante iniciativa da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), o Crediafro. A ação acontece no Salvador Norte Shopping, no Espaço Cidadania, localizado no Piso L1, e oferece orientação de crédito para empreendedores, além de atendimento a vítimas de racismo e intolerância religiosa. O foco é o fortalecimento econômico e a inclusão social.

O destaque fica por conta do programa Crediafro, uma linha de crédito do Governo da Bahia voltada exclusivamente para empreendedores negros. Com recursos que variam entre R$ 3 mil e R$ 50 mil, a iniciativa apresenta condições especiais de pagamento, como carência de seis meses e parcelamento em até 36 vezes, com juros de apenas 1% ao mês. Os interessados podem se inscrever presencialmente ou pelo site da SEPROMI.

"Com o objetivo de que qualquer pessoa no centro de compras seja atraída pela proposta de conscientização e combate ao racismo, a ação proporcionará um ambiente de integração, onde a comunidade e os colaboradores do shopping poderão conhecer programas de apoio ao desenvolvimento econômico, fortalecendo a inclusão e promovendo o crescimento sustentável dos negócios dentro da economia local", destacou Ângela Guimarães, secretária da SEPROMI.

"Essa linha de crédito é mais que um apoio financeiro, é uma forma de empoderar os empreendedores negros, rompendo barreiras burocráticas e fortalecendo seus negócios", ressaltou Carolina Barbosa, assessora da coordenação do programa.

O Centro de Referência Nelson Mandela também integra a ação, oferecendo suporte jurídico, psicológico e social para vítimas de racismo e intolerância religiosa. Desde 2013, o centro acolhe denúncias e encaminha casos ao sistema de justiça.

"Nosso trabalho é garantir que essas pessoas tenham acesso a seus direitos, promovendo justiça e acolhimento em situações de discriminação", explicou Lita Barbosa, assessora administrativa do centro.

De 28 a 31 de janeiro, o Espaço Cidadania receberá a Clínica CLAO, que realizará exames gratuitos de saúde ocular, como tonometria e refração computadorizada. Os atendimentos ocorrerão das 10h às 19h, com inscrições disponíveis pelo aplicativo Salvador Norte ou por ordem de chegada.