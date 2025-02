Presidente Lula está liberado para viajar e fazer exercícios físicos

Presidente Lula - Foto: Luis ROBAYO / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi liberado, na manhã desta segunda-feira, 27, pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês para exercer sua rotina habitual.

Conforme o boletim médico, o petista esteve nesta segunda na unidade e realizou uma nova tomografia de controle. No exame, indicou uma redução da coleção, “compatível com a progressiva melhora do quadro”.

Ainda de acordo com o documento, Lula também foi liberado para realizar viagens e atividade física.

O comunicado ainda relatou que o presidente seguirá sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês de Brasília no dia 9 de dezembro após sentir fortes dores de cabeça. Ao passar por exame de imagem, a ressonância indicou uma hemorragia intracraniana devido à queda que sofreu em 19 de outubro no Palácio da Alvorada.

O presidente foi transferido às pressas para a unidade de São Paulo, onde foi submetido a uma trepanação para drenagem de hematoma em 10 de dezembro. Lula recebeu alta cinco dias após e retornou à capital federal em 19 de dezembro.

