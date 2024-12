Internado às pressas, Lula será submetido a nova cirurgia no cérebro

Ele segue na UTI, em observação - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) será submetido a um novo procedimento cirúrgico na próxima quinta-feira, 12, para interromper o fluxo de sangue em uma região do seu cérebro para impedir novos sangramentos.

O petista está internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, desde a noite da última terça-feira, 9, após realizar um exame de imagem devido a uma dor de cabeça e identificar uma hemorragia intracraniana. Ele segue na UTI, em observação.

Segundo informações da coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o mandatário será submetido a uma embolização das artérias meníngeas. Elas irrigam as meninges, que são membranas que revestem o sistema nervoso central.

A técnica é usada no tratamento de hematomas subdurais crônicos, que se formam com o acúmulo de sangue entre o cérebro e o osso do crânio.

Ela interrompe o fluxo de sangue do local desejado. Por meio de um cateter, o cirurgião injeta material que obstrui a artéria e bloqueia o fluxo sanguíneo.