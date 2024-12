Lula está lúcido e passa bem após cirurgia, diz boletim médico

Lula teve mal-estar semelhante a um quadro gripal, acompanhado por dores de cabeça - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, emitiu um boletim médico ao meio-dia desta quarta-feira, 11, informando o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mandatário está internado na unidade médica desta terça, 10, quando precisou passar por uma cirurgia de emergência.

De acordo com o comunicado, Lula evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Ainda de acordo com o hospital, o presidente está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. Ele permanece com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina.

Em coletiva de imprensa, o médico do presidente, Roberto Kalil, explicou que Lula se sentiu indisposto na segunda-feira, 9, com dor de cabeça, e foi submetido a uma ressonância magnética que mostrou uma "hemorragia intracraniana", consequência de uma queda que sofreu em outubro.

Veja a nota na íntegra: