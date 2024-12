Internado, Lula toma decisão sobre presidência

Alckmin não assumirá presidência com internação de Lula - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Internado após passar por um procedimento cirúrgico na segunda-feira, 9, o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) decidiu não passar o exercício presidencial para o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Leia mais

>> Janja agradece mensagens de apoio a Lula após cirurgia

>> Médicos dão data para Lula retornar a Brasília

>> Lula 'estável' e 'sem sequelas' após cirurgia de emergência, dizem médicos

A decisão foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto, nesta terça, 10. Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde se recupera na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após fazer uma craniotomia.

Lula foi internado depois de sentir dores de cabeça. Antes disso, o presidente, que sofreu um acidente doméstico recente, passou por uma ressonância magnética, que detectou a necessidade de realização da drenagem de um hematoma.

O presidente ficará na UTI nas próximas 48 horas, em observação. A alta médica do presidente deve ocorrer na próxima semana.