Médicos dão data para Lula retornar a Brasília

A equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou, na manhã desta terça-feira, 10, que ele só deve retomar os trabalhos em Brasília no início da próxima semana.

A orientação ocorreu após o petista precisar ser operado com urgência, na noite desta segunda-feira, 9, em São Paulo, depois que uma ressonância magnética mostrou uma "hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", informou o Hospital Sírio-Libanês em um boletim médico.



Apesar do procedimento, o presidente encontra-se bem e ficará em observação nos próximos dias, conforme relatou o Doutor Roberto Kalil, do Sírio Libanes, em coletiva de imprensa na manhã desta terça, 10.

“O presidente evoluiu bem. Já chegou da cirurgia praticamente acordado e encontra-se estável, conversando normalmente e se alimentando. Ele ficará em observação nos próximos dias”, afirmou o Dr. Kalil.

Roberto explicou que após sentir dor de cabeça, o presidente foi submetido a uma ressonância magnética e um novo sangramento na região do cérebro foi detectado. Com isso, a equipe médica optou por um procedimento cirúrgico, “para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro”.