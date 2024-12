Após procedimento cirúrgico, Lula tem estado de saúde atualizado

Presidente Lula - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Após ser operado com urgência, na noite desta segunda-feira, 9, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 79 anos, encontra-se estável e ficará em observação nos próximos dias, conforme detalhou o Doutor Roberto Kalil, do Sírio Libanes, em coletiva de imprensa na manhã desta terça, 10.

“O presidente evoluiu bem. Já chegou da cirurgia praticamente acordado e encontra-se estável, conversando normalmente e se alimentando. Ele ficará em observação nos próximos dias”, afirmou o Dr. Kalil.

Kalil explicou que após sentir dor de cabeça, o presidente foi submetido a uma ressonância magnética e um novo sangramento na região do cérebro foi detectado. Com isso, a equipe médica optou por um procedimento cirúrgico, “para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro”.

O médico também esclareceu que a situação não trará nenhum tipo de sequela para o mandatário brasileiro.

Lula foi submetido a uma trepanação, drenagem de hematoma. "A cirurgia transcorreu sem intercorrências", acrescenta o boletim publicado nas redes sociais do presidente.

Na coletiva, o Doutor Rogério Tuma confirmou que o hematoma teve relação com a queda que Lula sofreu no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, onde bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca.

“Por este motivo o presidente Lula tinha sido liberado [após a queda] para realizar uma atividade normal, mas em observação”, disse.

“É um tipo de complicação comum , pode acontecer principalmente em pessoas de maior idade e que acontece é que a pessoa tem a queda, as vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois, com o presidente, ele foi bem acompanhado, fizemos exames de rotina e conseguimos ver a evolução toda do hematoma”, explicou.

A equipe médica antecipou também que se tudo continuar bem, "como está correndo, ele [Lula] deve retornar a Brasília no começo da próxima semana".