Lula mostrou indisposição durante reuniões, dizem auxiliares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou indisposição ao longo da segunda-feira, 9, antes de ser submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira, 10. De acordo com o jornal O Globo, auxiliares que despacharam com o presidente perceberam que o mandatário estava “para baixo”.

Lula vinha tomando medicação anticonvulsiva com efeitos colaterais como sonolência e irritabilidade desde o acidente doméstico em outubro. Ele se queixou de dores na parte de trás da cabeça, local atingido na queda.

A avaliação inicial foi feita pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, ainda no Palácio do Planalto. Ela contatou o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil Filho, que decidiu que novos exames seriam realizados na terça. Contudo, no final da tarde, as dores se intensificaram, e Lula foi levado para o Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde exames detectaram uma hemorragia intracraniana.

A situação exigiu a transferência imediata do presidente para São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenagem do hematoma, chamada de craniotomia. A primeira-dama, Rosângela da Silva, acompanhou Lula durante o traslado. Após o procedimento, o presidente encontra-se em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme boletins médicos anteriores.