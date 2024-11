Lula retorna ao hospital para exames duas semanas após sofrer queda

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a região da nuca - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao Sírio-Libanês, em Brasília, neste domingo, 3, onde foi submetido a novos exames com o objetivo de monitorar sua recuperação após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro.

O chefe do Executivo chegou à unidade de saúde por volta das 9h30 acompanhado da equipe chefiada pelo médico Roberto Kalil Filho e permaneceu no local por volta de 1 hora.

De acordo com a TV Globo, a equipe médica que cuida da Presidência da República desembarcou na capital federal durante a madrugada para acompanhar os exames. Há duas semanas, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a região da nuca.

Logo após o acidente, o presidente precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem no sábado, na terça-feira (22) e na sexta-feira (25). Na segunda-feira (28), voltou ao médico para retirar os pontos.