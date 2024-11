Lula relata queda que sofreu no banheiro do Alvorada

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a região da nuca - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) afirmou que a sua queda no Palácio da Alvorada, no dia 19 de outubro, aconteceu após ele cortar e lixar as unhas, sentado em um pequeno banco de cerca de um metro de altura, quando ele se virava para guardar o estojo, de acordo com relatos do próprio petista.

“Cortei e lixei (as unhas) sentado num banquinho que sempre sentei. [...] Quando fui guardar o estojo, ao invés de mexer com o banco, mexi só com o corpo. [...] Eu achei que tinha rachado o cérebro, que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro, estou fazendo ressonância magnética a cada três dias”, disse.

Com isso, o mandatário caiu e bateu a cabeça. De acordo com o boletim médico, o petista sofreu um traumatismo craniano leve. Por conta da queda, o presidente precisou cancelar a viagem que faria à Rússia, para a cúpula dos Brics. Lula também cancelou a participação na COP 29, que acontece a partir do próximo dia 11 em Bakuk.

“Suspendi todas as viagens de avião. Ao mesmo tempo, estou tomando remédios para prevenção. Os médicos me disseram que vai precisar de 20, até 30 dias, para saber os efeitos que a batida causou. Então só posso dizer que a batida foi muito forte”, disse.

Na semana pós-acidente, Lula trabalhou da residência oficial, no Palácio da Alvorada. Ele retirou os cinco pontos na parte de trás da cabeça nove dias após a queda e fará uma nova ressonância no próximo domingo, no Sírio Libanês.

De acordo com o último boletim médico, de domingo, o presidente "permanece sem sintomas e o exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais".