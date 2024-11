‘Nazismo com outra cara’: saiba o que Lula já falou sobre Trump

Presidente Lula (PT) e presidente eleito dos EUA, Donald Trump - Foto: Ricardo Stuckert | PR e Reprodução | Instagram

Representantes de campos políticos diferentes, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Lula (PT), possuem um passado de embates e críticas. Apesar de atuarem em lados opostos, o petista reconheceu a vitória do estadunidense.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, escreveu o petista.

Antes, o atual mandatário brasileiro criticou a atuação de Trump, quando esteve à frente da Casa Branca, em 2020. Em entrevista ao Diário do Centro do Mundo, Lula considerou que o conflito no Irã tratava-se de uma “estratégia eleitoral” para reeleição do republicano.

“Trump sabe que não está fácil a reeleição com a quantidade de coisas que ele faz e fala. O discurso 'América para os americanos' tem uma base de sustentação que funciona. Eu acho que ele sabe que pode perder as eleições, então, sempre uma guerra ajuda. Eu acho que ele está provocando coisa que acho muito delicada. O Irã não é um país qualquer, eles têm uma tradição cultural milenar, é um país com mais de 80 milhões de habitantes. E qual era o papel de um país como o Brasil? Não se envolver nisso”, disse.

Por outro lado, Trump também usou as redes sociais para criticar o petista. Desta vez, durante as eleições de 2022, quando Lula concorreu à cadeira do Planalto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Domingo é um grande dia para o Brasil e para o mundo. Um grande e respeitado líder, que também é um grande cara com um grande coração, presidente Jair Bolsonaro, concorre à reeleição. Seu adversário, 'Lulu' é um lunático da esquerda radical que quer destruir o seu país e todo o tremendo progresso feito sob o presidente Bolsonaro, incluindo o fato de que o Brasil é um país respeitado de novo", escreveu.

Com a derrota de Bolsonaro nas urnas, quem subiu o tom contra Trump passou a ser Lula. Em julho deste ano, após o primeiro debate das eleições americanas, o presidente brasileiro chamou o empresário de "cidadão mentiroso".

"O que foi chato é que, no debate, expuseram muito a condição do Biden. Do outro lado, tinha um cidadão mentiroso. Segundo o The New York Times, ele mentiu 101 vezes", disse, durante entrevista à Rádio Princesa.