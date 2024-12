Baiano deve assumir Secom de Lula, diz coluna

Sidônio Palmeira toparia assumir comunicação do governo Lula - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Antes resistente à ideia, o marqueteiro baiano Sidônio Palmeira estaria inclinado a assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula, com a iminente saída do atual chefe da pasta Paulo Pimenta.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, aliados do publicitário dizem que agora ele vê o governo em um cenário diferente em relação à transição do governo, quando negou o convite para assumir a Secom.

Pessoas próximas ao marqueteiro afirmam que ele tem demonstrado preocupação com o desempenho da gestão Lula na área de comunicação. Especialmente por causa das eleições de 2026, quando o petista deve tentar a reeleição.

O marqueteiro tem viajado a Brasília a cada 15 dias e costuma se reunir com Lula e ministros do governo, atuando como “conselheiro” informal. Nas últimas semanas, Lula passou a recorrer mais ao marqueteiro, que colaborou com o anúncio do pacote de corte de gastos feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Cenários

Alguns cenários estão sendo avaliados para Sidônio Palmeira na Secom. Caso não assuma o comando da Secretaria, ele pode virar assessor especial da pasta, sem as obrigações burocráticas.

Nesse cenário, o hoje secretário de Comunicação Institucional, Laércio Portela, poderia assumir a chefia do ministério. Laércio foi ministro interino nos meses em que o titular Paulo Pimenta esteve na Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul.