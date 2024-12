Saída de Pimenta da Comunicação é dada como certa após crítica de Lula

Paulo Pimenta conversa com Lula - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A saída do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, é dada como certa após as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a essa área do governo no encerramento de seminário promovido pelo PT na sexta-feira.

Para um auxiliar ficou claro que Lula quer demiti-lo. Pimenta tem uma boa relação com o presidente e pode ser acomodado em alguma outra pasta. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, Lula já havia revelado nos últimos dias a aliados a intenção de trocar o chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom). Porém, ainda há um receio de que o presidente mude de ideia.

Na última semana, Lula esteve novamente com o marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pela campanha eleitoral de 2022. A intenção do presidente é que o publicitário fique mais próximo de olho na disputa de 2026.