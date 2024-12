FACA NO PESCOÇO PSD quer ministério maior e ameaça romper com governo Lula Bancada na Câmara quer trocar pasta de Pesca e Aquicultura por outra de maior orçamento Por Redação 07/12/2024 - 19:21 h

Líder do PSD na Câmara, Antônio Brito e a bancada do partido - Foto: Cláudio Araújo / Liderança do PSD na Câmara dos Deputados

Fechar

A bancada do PSD na Câmara dos Deputados cobra um ministério mais robusto e ameaça romper com o governo Lula (PT) caso o pedido não seja aceito. O partido tem o comando de três pastas: Minas e Energia, Agricultura e Pesca. Leia também >> Afonso Florence e Sérgio Brito retornam para secretarias

>> Lula aponta erro no governo e garante "correções necessárias" em área De acordo com deputados ouvidos pelo Uol, a bancada quer trocar Pesca e Aquicultura comandada pelo deputado André de Paula (PSD-PE). Na avaliação deles, o partido precisa de uma pasta que dê "mais resultados" nos estados para a reeleição dos parlamentares em 2026. A estrutura tem um orçamento baixo (R$ 356 milhões, previsto na lei orçamentária de 2024) e pouca capilaridade em estados e municípios. O mau humor dos deputados é resultado de um conjunto de acontecimentos. A gota d'água para estremecer a relação foi a rejeição do PT ao líder do partido, Antonio Brito (PSD-BA), na disputa pela presidência da Casa. Os petistas escolheram apoiar o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), indicado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). “O partido considera que houve uma traição do PT ao líder Brito. Além disso, uma boa parte da bancada acha que o governo vai mal nas questões econômicas e pautas ideológicas”, disse o deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR).

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR