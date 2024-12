Com Comunicação em crise, baiano volta a ser cotado na Secom de Lula

Lula e Sidônio em 2022 - Foto: Divulgação

Apesar de guardada a sete chaves, as trocas na reforma ministerial que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer até o início do ano começam a dar sinais.

Leia mais

>> Rebeldes sírios tomam Damasco e anunciam o fim do regime de Assad

>> PSD quer ministério maior e ameaça romper com governo Lula

Uma das pastas que uma mudança no comando é dada com certa é na Secretaria de Comunicação Social, de Paulo Pimenta. Na sexta-feira, 6, Lula fez críticas públicas à forma como o governo divulga suas ações. Para aliados do presidente, as declarações deixaram clara a intenção de demitir o auxiliar.

Um dos nomes ventilados nos bastidores para substituir Pimenta é o do marqueteiro baiano, Sidônio Palmeira, responsável pela campanha que elegeu Lula em 2022.

Na transição de governo, em dezembro de 2022, Lula chegou a convidar Palmeira para conduzir a comunicação do Planalto, mas ele recusou. Apesar de não ter interesse em participar do governo, o marqueteiro tem desempenhado um papel de conselheiro informal e circulado com mais frequência por Brasília, segundo o jornal O Globo. Para alguns ministros, ele seria o melhor nome para substituir Pimenta, que está desgastado no cargo. Procurado pela reportagem, o ministro não respondeu as especulações.