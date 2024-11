Após orar por Lula, deputado irrita aliados e deixa grupo de oposição

A atitude do emedebista incomodou outros parlamentares que afirmaram que se sentiram "insultados" - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) saiu de um grupo de WhatsApp de parlamentares da oposição no Congresso, após participar de um evento no Palácio do Planalto para evangélicos, quando dirigiu uma oração pelo presidente Lula (PT).

A atitude do emedebista incomodou outros parlamentares que afirmaram que se sentiram "insultados" com o comportamento do então oposicionista na última quinta-feira, 17. Um dos membros do grupo chegou a dizer que Lula "não sabe o que é Jesus", segundo informações do g1.

Na última terça-feira, 15, Otoni esteve ao lado do presidente Lula na cerimônia de sanção da lei que estabeleceu o dia 9 de junho como "Dia da Música Gospel". Presente no evento, o emedebista chamou o petista de "meu presidente" e elogiou a convivência com o presidente e disse que as igrejas não são de "direita ou de esquerda".