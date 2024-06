Deputado estadual Otoni de Paula morre aos 71 anos, no Rio de Janeiro | A TARDE

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 27, o deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB-RJ), aos 71 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo filho, o deputado federal Otoni de Paula Júnior (MDB-RJ).

Otoni de Paula Pai lutava contra um câncer no fígado e encontrava-se no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde domingo, 26. Ele também é pai do ex-presidente da Superintendência e Desportos do Rio de Janeiro (Suderj) e pré-candidato a vereador do Rio, Renato de Paula.

Entre os anos de 1988 e 1992, Otoni Pai foi vereador em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 2022, elegeu-se deputado estadual, com 41.932 votos.

Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), era presidente da Comissão de Defesa Civil.

