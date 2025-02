STF derruba revista virtual de ex-global bolsonarista

Lacombe recebeu notificação do X - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueou, nesta terça-feira, 28, os perfis da revista virtual Timeline no X, Instagram e Youtube, comandada pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe, ex-Globo, e por Allan dos Santos, bolsonarisa conhecido pelo extinto canal Terça Livre.

O bloqueio foi informado por Lacombe, que divulgou o print da notificação enviada pelo X, antigo Twitter.

“A conta da Revista Timeline no X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Hoje, também baniram as contas no Instagram”, afirmou o jornalista.

Na mensagem, o X disse cumprir uma decisão do Supremo, afirmando que não pode fornecer detalhes sobre o processo que culminou no bloqueio. A plataforma ainda sugeriu que qualquer informação adicional deve ser procurada por meios de advogados.

"Estamos aqui para lhe informar que a sua conta no X é objeto de ordem de bloqueio integral proferida no âmbito de um processo em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal", diz trecho da notificação.