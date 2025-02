Políticos de direita articulam para Trump citar Bolsonaro em evento

O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta Donald Trump em 2019 - Foto: Alan Santos/PR

Um grupo de parlamentares brasileiros têm atuado para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cite Jair Bolsonaro (PL) em um evento mundial da direita.

De acordo com apuração da CNN, deputados e senadores vêm dialogando com interlocutores de Trump desde a posse sobre uma declaração em defesa do ex-presidente brasileiro.

Leia também

>> Leia a íntegra da delação premiada de Mauro Cid sobre plano golpista

>> Filho e mulher de Bolsonaro aparecem como ‘articuladores’ de golpe

A expectativa é de que um apoio do líder norte-americano poderia pressionar o Congresso Nacional, por exemplo, a levar adiante o PL da Anistia. Ou então, melhorar o ambiente jurídico para uma discussão em torno da elegibilidade de Bolsonaro em 2026.

Os parlamentares também afirmaram que querem que a declaração ocorra durante a CPAC, um fórum conservador mundial que será promovido em fevereiro, em Washington.

Alguns parlamentares de direita se preparam para retornar ao Estados Unidos para participar do encontro. Já Bolsonaro, segue com o passaporte retido pela Polícia Federal e sem autorização para viajar para fora do país.