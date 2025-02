Filho e mulher de Bolsonaro aparecem como ‘articuladores’ de golpe

Eduardo e Michelle Bolsonaro instigavam ex-presidente a não reconhecer derrota, diz Cid - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle foram apontados pelo tenente-coronel Mauro Cidcomo integrantes da “ala radical” do plano golpista. As declarações foram dadas durante o primeiro depoimento de delação premiada do militar, em agosto de 2023.

Segundo o ex-ajudante de ordens do antigo governo, Eduardo e Michelle instigavam o ex-mandatário a aplicar um golpe de Estado no Brasil após a derrota nas eleições de 2022, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

“Tais pessoas conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o para dar um golpe de Estado, afirmavam que o ex-presidente tinha o apoio do povo e dos CACs [Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores] para dar o golpe", diz Cid, em delação.

Cid ainda diz que havia três grupos dentro da gestão, sendo que o primeiro tentava convencer Bolsonaro a reconhecer a derrota, e deste modo, ter se tornado o “grande líder da oposição”.

Faziam parte desse grupo, os seguintes nomes: senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ministro-chefe da Civil, Ciro Nogueira, e o comandante da Aeronáutica, Baptista Júnior.

Já o segundo, não concordava com os rumos que o país estava tomando, mas também se colocava contra medidas de ruptura. Fariam parte dele, entre outros, o comandante do Exército, Freire Gomes.

O terceiro pressionava o ex-presidente a adotar medidas radicais contra a sua derrota nas urnas. Este grupo foi separado em dois: “menos radical” e “mais radical”.

Ainda de acordo com a Folha, na ala mais radical, além de Eduardo e Michelle, Cid cita nominalmente Felipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, o general Mario Fernandes, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, e os senadores Jorge Seif (PL-SC) e Magno Malta (PL-ES).