STF: Moraes nega pedido de acesso à delação de Cid

Em depoimento, Cid afirmou que o general procurou seu pai - Foto: Antônio Cruz | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido apresentado pela defesa do general Braga Netto para ter acesso à delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

O pedido foi apresentado pelo advogado José Luis Oliveira Lima, que representa o militar. Após a negativa da solicitação, o profissional criticou o magistrado.

"O nosso cliente é preso com base em uma colaboração viciada e a defesa não tem acesso a ela? Como podemos nos insurgir contra ela?", questionou.

E acrescentou: “Respeito a decisão, mas evidentemente que não posso concordar com os seus termos. O nosso cliente é preso com base em uma colaboração viciada e a defesa não tem acesso a ela? Como podemos nos insurgir contra ela? O Judiciário, o Ministério Público e a Policial Federal têm acesso ao acordo”, diz outro trecho da nota, conforme a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Braga Netto está preso desde 14 de dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro. É acusado de tentar obstruir as investigações da PF sobre a tentativa de golpe. Em depoimento à PF em fevereiro de 2024, afirmou que o general procurou seu pai, o general Mauro Lourena Cid, para supostamente se informar sobre sua colaboração premiada.