Michelle Bolsonaro vira cabo eleitoral do PL no segundo turno

A ex-primeira-dama e presidente nacional do PL, Michelle Bolsonaro, será usada como principal cabo eleitoral do partido no segundo turno das eleições municipais. O foco será nas cidades do Rio Grande do Sul.

Os quatro municípios são Caxias do Sul, Porto Alegre, Canoas e Pelotas. De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, o responsável por garantir Michelle nas cidades é o deputado federal Zucco, também do PL.

“O PL já teve um desempenho muito positivo no primeiro turno nessas cidades, que são os maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Michelle atendeu nossos pedidos porque sabe a importância desse momento”, pontuou o deputado.

Durante o primeiro turno, Michelle e Jair Bolsonaro (PL) foram alvos de críticas por aliados e candidatos do PL. A avaliação é de que eles não estavam se dedicando o suficiente como cabos eleitorais.