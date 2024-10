"Melhor estar com Lula", dispara Eduardo Paes sobre cristãos

Eduardo Paes ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reeleito no último domino, 6, afirmou em entrevista que, na sua visão, se a parcela evangélica da população quer estar mais próxima de Jesus Cristo e seus ensinamentos, é melhor "estar com Lula".

Leia mais

>> Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro no primeiro turno

>> Governo Lula quer criar imposto mínimo para milionários no Brasil>> Bolsonaro minimiza críticas de Malafaia: Não tem gasolina, só tem água

Paes citou diversos pontos que, segundo ele, fazem de Lula um líder cristão, mesmo com a resistência do setor em se aproximar dele.

"Ele sempre defendeu o Bolsa Família, transporte para as pessoas mais pobres, o Minha Casa, Minha Vida, em que a maioria das pessoas são evangélicas. [...] O valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário, mais humano. Então se for para seguir Jesus, é melhor estar com o Lula", disparou Paes, durante entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

O gestor, que vai para seu quarto mandato como prefeito do Rio, reforçou que apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026, caso o líder petista tente a reeleição.

“Se isso para eles foi condição, eles perderam uma ótima oportunidade de escolher outras condições. Porque, dado o grau de identidade que eu tenho com o presidente Lula, eles não precisavam nem ter condicionado porque já ia no automático. Se foi uma das condições, gastaram o cartucho à toa”, afirmou.