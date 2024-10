Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro no primeiro turno

Eduardo Paes é do PSD - Foto: Divulgação

Eduardo Paes (PSD) está reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que ele governará a cidade, a segunda maior do país. Com 93,66% das seções totalizadas, Paes somava 60,26%.

Paes já administrou o município de 2009 a 2012; 2013 a 2016, e depois, de 2021 a 2024. Na nova gestão, terá como vice o então deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil do município Eduardo Cavaliere (PSD).

Paes, apoiado por Lula (PT) deixou para trás o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), seu principal adversário nestas eleições. Também concorreram Tarcísio Motta (PSOL); Carol Sponza (Novo); Cyro Garcia (PSTU); Marcelo Queiroz (PP); Rodrigo Amorim (União); Juliete Pantoja (UP) e Henrique Simonard (PCO).