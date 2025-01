Flávio Bolsonaro processa Haddad por falas sobre ‘rachadinha’

Ação foi movida na última quarta-feira, 15 - Foto: ndressa Anholete | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acionou a Justiça contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após o titular vincular o seu nome aos casos de rachadinha investigado pela Polícia Federal.

O congressista ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra o ex-candidato à presidência da República afirmando que o ministro feriu sua honra, imagem e reputação com acusações “falsas e infundadas”.

“As afirmações públicas e a vinculação do nome do senador à prática de crimes geram dano moral evidente, afetando negativamente sua imagem pública, pessoal e política. Há nexo entre as declarações de Haddad e o dano causado à honra e reputação de Flávio Bolsonaro, razão pela qual Fernando Haddad deve ser condenado”, alega a defesa do senador.

No pedido, os advogados solicitam que o ministro seja condenado a pagar indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos, além do pagamento das custas processuais, o que dá um valor à causa de R$ 60.720,00. O processo tramita no 1º Juizado Especial Cível de Brasília.



Isso porque, durante coletiva de imprensa, na última quarta-feira, 15, Haddad alfinetou o filho ‘01’ do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao anunciar o recuo do governo federal sobre o monitoramento do Pix.

“Não podemos colocar a perder os instrumentos que o Estado tem de combater o crime. As rachadinhas do senador Flávio foram combatidas porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas de Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita? Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita”, disse Haddad.

Flávio Bolsonaro foi uma das figuras da direita que também disseminou informações falsas sobre o ato normativo da Receita Federal sobre as transações bancárias via Pix, assim como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).