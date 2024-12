Filhos de Bolsonaro ignoram prisão de Braga Netto e criticam governo

Ex-ministro da Casa Civil e Defesa, Braga Netto, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: PR

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantiveram em silêncio sobre a prisão preventiva do general da reserva Braga Netto, no início da manhã deste sábado, 14, realizada pela Polícia Federal (PF).

O militar, considerado braço-direito de Bolsonaro (PL), foi preso por tentar obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, o qual ele estava envolvido. A informação foi confirmada às autoridades durante delação premiada do ex-ajudante de ordens do antigo governo, tenente-coronel Mauro Cid.

Nas redes sociais, o filho ‘01’ de Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por sua vez, fez críticas ao governo Lula (PT), mas não escreveu nada sobre o caso do aliado.

“Todos os dias, sem exceção, o governo Lula toma uma medida pior que a outra. Antes tínhamos o maior juro do mundo, agora o meio imposto e, pelo visto, caminhando para ter a maior inflação também”, escreveu.

Todos os dias, sem exceção, o governo Lula toma uma medida pior que a outra. Antes tínhamos o maior juro do mundo, agora o meio imposto e, pelo visto, caminhando para ter a maior inflação também. pic.twitter.com/AQYl1HEgxR — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 14, 2024

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não aparece nas redes sociais desde sexta-feira, 13. A última publicação do parlamentar foi um repost sobre as declarações do novo ministro do governo Trump, nos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.

Seguindo a mesma linha, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro , publicou horas antes, um vídeo de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores sobre o “projeto 2.808 de 2024, que obriga a realização de micro-chipagem de animais de estimação com multas de até R$15 mil em casos de descumprimento”.

O que diz Jair Bolsonaro (PL)

Tentando se esquivar da crise interna entre os seus aliados e o próprio partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também apareceu nas redes sociais, mas não foi para falar sobre o caso, e sim, sobre as ações do seu governo relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Em 2022, Braga Netto compôs a chapa majoritária ao lado de Bolsonaro, quando ele tentava se reeleger, mas acabou fracassado nas urnas eletrônicas.

