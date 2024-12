Políticos e ministros de Lula reagem à prisão de Braga Netto

General Braga Netto será custodiado no Rio de Janeiro, e ficará sob supervisão do Exército - Foto: Marcos Corrêa | PR

A prisão preventiva do general Walter Braga Netto na manhã deste sábado, 14, por obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado movimentou os corredores de Brasília provocando a reação de senadores e ministros do governo Lula (PT).

Um dos primeiros a reagir sobre o assunto foi o ex-vice-presidente do governo Bolsonaro (PL) e senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) que saiu em defesa do colega de farda e considerou a prisão do militar como “ilegal”.

“O General Braga Netto não representa nenhum risco para a ordem pública e a sua prisão nada mais é do que uma nova página no atropelo das normas legais a que o Brasil está submetido”, escreveu.

Até o momento, o único político aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a se posicionar sobre o assunto foi Mourão.

Por outro lado, o ministro de Comunicação (Secom) do governo Lula (PT), principal opositor de Bolsonaro, também utilizou as suas redes sociais para se posicionar a favor da prisão do militar.

“O dia amanheceu com Braga Netto preso. Que todos os golpistas sejam investigados, julgados e responsabilizados por atentarem contra a nossa democracia!”, escreveu, seguido por um vídeo sobre a notícia.

O dia amanheceu com Braga Netto preso. Que todos os golpistas sejam investigados, julgados e responsabilizados por atentarem contra a nossa democracia! pic.twitter.com/sWZsShoVki — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) December 14, 2024

Outra ministra da atual gestão também se manifestou sobre o assunto. Trata-se da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Na publicação, ela relembra a época em que Braga Netto era interventor da Segurança Pública no Rio de Janeiro e a luta da sua irmã, Marielle Franco, contra o militar.

“Em 2018, Marielle se levantava contra a intervenção no Rio e seu interventor General Braga Netto. Buscando a defesa da vida e a proteção da democracia. Quase 7 anos depois, o mesmo general agora é réu e foi preso por uma tentativa de golpe contra nosso país. Pra não esquecer, pra nunca mais acontecer. Que nos posicionemos sempre do lado certo da história”, disse.

Câmara dos Deputados

O assunto também repercutiu na 'Casa Baixa' do Congresso Nacional. Nesta manhã, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) também comentou sobre a prisão de Braga Netto.

Na publicação, a parlamentar apenas republica a notícia sobre a prisão do general da reserva do Exército.

“BRAGA NETTO É PRESO PELA PF. A Polícia Federal acaba de prender o General, ex-Ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Netto. Braga Netto é apontado pela PF como um dos líderes da tentativa de golpe de estado e de assassinato do Presidente Lula”, publicou.