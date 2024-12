PF indicia Bolsonaro, Braga Netto e mais 35 por tentativa de golpe

O relatório final do inquérito tem mais de 800 páginas, foi concluído e vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta quinta - Foto: Evaristo Sá/AFP

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Braga Netto e mais 35 ex-integrantes de seu governo nesta quinta-feira, 21, por tentativa de golpe de Estado. No relatório final das Operações Tempus Veritatis e Contragolpe a PF apontou abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e organização criminosa.

O relatório final do inquérito tem mais de 800 páginas, foi concluído e vai ser entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) ainda nesta quinta.

Após o indiciamento, caberá à Procuradoria Geral da República (PGR) denunciar ou não os indiciados e ao STF, que deve julgá-los.

Confira as penas previstas para os crimes:

Golpe de estado: 4 a 12 anos de prisão;

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 a 8 anos de prisão;

Integrar organização criminosa: 3 a 8 anos de prisão.

Foram indiciados os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI; e Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição de 2022, além do delegado Alexandre Ramagem, ex-presidente da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência; e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro.