PF diz que Bolsonaro sabia de plano para matar Lula e explodir Moraes

Bolsonaro deve ser indiciado pela terceira vez desde que saiu da Presidência - Foto: Sergio Lima | AFP

O relatório final da Polícia Federal das operações Tempus Veritatis e Contragolpe será encaminhado nesta quinta-feira, 21, ao Supremo Tribunal Federal (STF). A PF concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia do plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o Estadão, Bolsonaro deve ser indiciado pela terceira vez desde que saiu da Presidência. Desta vez, no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado planejada em dezembro de 2022, após a derrota nas urnas.

Leia também:

>> Lula quebra silêncio e fala sobre plano de envenenamento de golpistas

>> Supremo Tribunal Federal pode julgar Bolsonaro entre abril e junho



Segundo o jornal, a defesa do ex-presidente diz que não tem informações sobre a conclusão do inquérito da Polícia Federal.

As investigações já mostraram o envolvimento de fuguras aliadas de Bolsonaro, como o ministro da Defesa, general Braga Netto, além de militares, entre eles oficiais, generais e coronéis.

O plano de matar Lula, Alckmin e Moraes foi revelado após a abertura da Operação Contragolpe na terça-feira, 19, com a prisão do general Mário Fernandes, três ‘kids pretos’ e um policial federal. Todos estavam, segundo a PF, envolvidos na trama para o envenenamento do presidente e a eliminação, à bomba, do ministro do Supremo.