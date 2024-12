Lula quebra silêncio e fala sobre plano de envenenamento de golpistas

Lula falou pela primeira vez sobre de golpistas - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o suposto plano elaborado por militares em tentar matar o petista e o vice-presidente Geraldo Alckmin envenenados.

Leia mais

>> Supremo Tribunal Federal pode julgar Bolsonaro entre abril e junho

>> Policial preso por planejar morte de Lula trabalhou para PT da Bahia

>> Autor de plano para matar Lula e Moraes esteve com Bolsonaro 2 vezes

O presidente falou sobre o assunto na quarta-feira, 20, durante discurso na abertura do jantar oferecido por ele ao presidente da China, Xi Jinping, que fez uma visita a Brasília. O jantar aconteceu no Palácio do Itamaraty e foi fechado à imprensa.

Um vídeo publicado pelo portal Metrópoles, mostra o momento em que Lula fala sobre o caso. A declaração causou risos nos ministros palacianos e convidados que estavam no evento.

“Eu queria começar cumprimentando a minha querida companheira Janja, cumprimentar o companheiro Xi Jinping, presidente da República Popular da China, cumprimentar a nossa companheira Dilma Rousseff, presidente Novo Banco de Desenvolvimento. E cumprimentar o companheiro, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro do Desenvolvimento e Comércio, que escapou do envenenamento e está aqui com a gente”, disse o presidente.

O plano foi descoberto após investigação da Polícia Federal e levou à prisão, na terça-feira (19/11), de quatro militares de alta patente do Exército e um agente da PF suspeitos de orquestrarem a morte de Lula e Alckmin para evitar a posse dos dois.

De acordo com um ministro que conversou com Lula após a operação, o presidente ficou “perplexo e indignado” com o suposto plano. O petista ainda sinalizou que pretende aguardar as investigações para falar mais sobre o tema.